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İran'da başörtüsüz kadınlara "yoğurtlu" saldırı

İran'da bir kişi, markette alışveriş yapan başörtüsü takmayan iki kadına yoğurtlu saldırıda bulundu. Raftan aldığı yoğurdu kadınların kafasından aşağı boşaltan saldırgan gözaltına alınırken, iki kadın hakkında ise "toplum içerisinde başörtüsü kuralına uymama" suçundan soruşturma açıldığı belirtildi.

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