İstanbul'da 500 metre mesafede 2. saldırı: Saldırı anı güvenlik kamerasında
İstanbul Alibeyköy 10 Aralık akşamı iki motosikletli saldırıya sahne oldu. İlk saldırıda bir lokantaya pompalı tüfeklerle ateş açıldı, ikisi ağır 5 kişi yaraladı. İkinci olayda ise bir çocuk parkına ellerinde silahlarla gelen saldırganlar, 17 yaşında bir genci öldürdü. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Polis, her iki saldırıyı gerçekleştirenleri arıyor.
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