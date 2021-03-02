Kablo hırsızları İstanbul'da metroyu durdurdu

İstanbul'da Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki metro seferlerindeki arızaya ilişkin belediyeden açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir video paylaştı. O videoda metro hattındaki kabloları kesmeye çalışan bir kişi ve kıvılcımlar görülüyor. Ongun "Bu görüntülerin nedeni, kablo hırsızlarıdır. Kablo hırsızlarının yakalanması için Emniyet birimlerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

NTV 02.03.2021 - 09:53 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 10:06

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