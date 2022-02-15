Kanala atlayanlar sürücüyü kalp masajıyla hayata döndürdü
Mersin’de ters şeridi kullanarak dönüş yapmaya çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına uçtu. Ters dönen araçta sıkışıp kalan 53 yaşındaki Cennet K.’yi çevreden koşanlar kurtardı. Arabanın uçtuğunu görünce hiç düşünmeden kanala atladıklarını anlatan Mahmut Şabablı ‘‘Atlayan diğer arkadaşlarla birlikte kadını çıkardık. Suni teneffüs, kalp masajı ne gerekiyorsa yaptık ve kurtardık’’ dedi. Hastaneye kaldırılan kadın sürücünün sağlık durumu iyi…
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