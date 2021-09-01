Kanepenin altındaki çukurda yakalandı

Manisa'da birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan G.K. (40), jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında saklandığı çukurda yakalanarak gözaltına alındı. 26 Temmuz'da meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayının şüphelisi suç aleti tabancasıyla birlikte gözaltına alındı.

NTV 01.09.2021 - 09:50 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 09:56

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