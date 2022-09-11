Kaza yapan taksici uyarılara rağmen cep telefonunu bırakmadı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Yan yatan aracın içinden cep telefonuyla konuşarak çıkan şoför, çevrede toplananların uyarılarına rağmen telefonu elinden bırakmadı. Telefondaki arkadaşına kaza yaptığı yeri anlatan şoför, araçtan çıkar çıkmaz kendisine yardım edenlere ‘‘Dağılabilirsiniz’’ diyerek uzaklaştı.

Haberler - İHA 11.09.2022 - 13:29 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 13:51

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