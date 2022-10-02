Kebap şişleriyle deniz dibinden çöp topladılar

Antalya’da su altı dalışı yapan üniversite öğtencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için deniz dibinde kebap şişleriyle çöp topladı. Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu Başkanı Onur Kuş, ‘‘Çöpleri ellerimizle toplarken su altında şiş bulduk ve çöpleri o şişle toplamaya başladık. Farkındalık oluşturmak için projemizin adını da ‘Çöp Şiş Projesi’ koyduk’’ dedi. Gençler, deniz dibinde şişe geçirdikleri onlarca plastik atığı kıyıya çıkararak çöpe attı.

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