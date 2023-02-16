Komando taburundan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına destek
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında saat 23.35 itibarıyla 106,3 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı. Kampanyaya Komando Taburunda görev yapan askerler de destekte bulundu. Canlı yayında Komando Taburunun "Söz bir vatansa biz biriz, söz bayraksa biz diriyiz, söz bir milletse biz Türkiye'yiz, hep birlikte canımız pahasına yaraları saracağımıza inanıyoruz." mesajı da dikkat çekti.
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