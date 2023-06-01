Kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan kuruyemiş dükkanının enkazında ayçiçekleri boy verdi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemişçi dükkanının enkazından 3 ay 26 gün gün sonra ayçiçeklerinin filizlenmesi görenleri şaşırttı.

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