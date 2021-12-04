Madencilerin canı onlara emanet

Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Yerin metrelerce altında çalışan işçiler dünyanın en zorlu ve tehlikelerle dolu mesleğini icra ediyor. Sadece erkekler değil kadınlarda maden ocaklarında çalışıyor. Zonguldak'ta mühendis olarak görev yapan Gülşen Yalçın Çağlan ve Yeşim Erbil de maden çalışanı.

Haberler - NTV 04.12.2021 - 14:53 | Son Güncelleme : 04.12.2021 - 14:57

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