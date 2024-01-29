Meteoroloji'den yeni uyarılar | İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında bugün sarı alarm sadece İstanbul için yandı. İstanbul'un farklı ilçelerinde fırtına, kar ve sağanak bekleniyor. Yağışların salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.