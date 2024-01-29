Meteoroloji'den yeni uyarılar | İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında bugün sarı alarm sadece İstanbul için yandı. İstanbul'un farklı ilçelerinde fırtına, kar ve sağanak bekleniyor. Yağışların salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.

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