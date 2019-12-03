Milli Piyango Genel Müdürü Uçar: 2020 yılının ortalarına kadar bilet basımı halen devlet kontrolünde
Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışta. Geçen yılın 70 milyon liralık büyük ikramiyesi ise halen talihlisini bekliyor. Peki talihlisi ortaya çıkmayan, ya da satılmayan biletlere isabet eden başka büyük ikramiyeler var mı? Büyük ikramiye tutarları nasıl belirleniyor? NTV ekibinden Ahmet Ergen, Milli Piyango Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar'a bu soruları sordu. İşte ayrıntılar...
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