Yer bilimcilerden Hakkari’de inceleme: 7 büyüklüğünde deprem riski var
Şemdinli-Yüksekova Fay Hattı’nı inceleyen yer bilimciler, bölgede aktif bir fay hattı tespit etti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, “Bu fayın yaşını bulmak üzere bir fay hattı üzerinde örneklemeler yaptık. Fay ne yazık ki kısmen yerleşim yerinden geçiyor.” dedi. Fay hattının Irak’a doğru uzandığını anlatan Öztürk, 7 büyüklüğünde deprem tehlikesine dikkat çekti.
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