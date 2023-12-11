Milli Savunma Bakanı Güler NTV'ye konuştu: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ''İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları artık bir vahşete dönüştü.'' diye konuştu. İlk televizyon röportajını NTV'ye veren Bakan Güler, terörle mücadele ve İsveç'in NATO üyelik süreci konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.
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