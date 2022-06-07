Müşteri, market çalışanına böyle saldırdı

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir markette müşteri, kendi çocuğunun gözü önünde mağaza çalışanına saldırdı. İade işlemi yüzünden tartıştıklarını anlatan market çalışanı Aydan Canpolat ‘‘Seni gömerim, sen kimsin? diyerek tehdit etti. Başımı reyona vurup üstüme çıktı. Korktuğum için işimden de ayrıldım’’ dedi. Darp raporu alan genç kadın şikayetçi oldu.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 07.06.2022 - 12:30| Son Güncelleme : 07.06.2022 - 12:44
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.