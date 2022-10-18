Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir restoranda, müzisyenden istek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar. İddiaya göre, müzisyenin müşterinin istediği şarkıyı bilmediğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Küfürlü tartışma bir anda büyüdü ve restoran çalışanlarının da kavgaya karışmasıyla ortalık birbirine girdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.