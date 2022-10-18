Müşterinin kafasında sandalye kırdılar

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir restoranda, müzisyenden istek şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar. İddiaya göre, müzisyenin müşterinin istediği şarkıyı bilmediğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Küfürlü tartışma bir anda büyüdü ve restoran çalışanlarının da kavgaya karışmasıyla ortalık birbirine girdi.

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