NTV ekibi Ege’de göçmen kurtarma operasyonunu görüntüledi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuzey Ege’de Dikili açıklarında nefes kesen bir göçmen kurtarma operasyonuna imza attı. Yunanistan unsurları tarafından dövülerek lastik botlarla geri itilen göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. (Özel Haber:Gökhan Gerçek Kameraman:Ahmet Aldoğan)
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