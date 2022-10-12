Okulda geyik şaşkınlığı!

Manisa’da Turgutlu Anadolu Lisesi’nin öğrencileri ders sırasında geyik şaşkınlığı yaşadı. Tür çeşitliliğini artırmak için mart ayında Spil Dağı Milli Parkı’na bırakılan 14 kızıl geyikten biri okulun bahçesine girdi. 45 km uzaklıktaki okulda görüntülenen kızıl geyik için İl Orman Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.
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