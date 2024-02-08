Ömer 43. bölüm fragmanı: Nurettin'den Reşat'a yardım
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Vicdan kızlara ulaşmak için Nurettin Hoca'ya yakaşırken İzzet'in onu kovması ve Nurettin'in Reşat'a yardım eli uzatması damga vurdu. Ömer 43. bölümüyle 12 Şubat Pazartesi akşamı Star'da...
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