Ömer 43. bölüm fragmanı: Nurettin'den Reşat'a yardım

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Vicdan kızlara ulaşmak için Nurettin Hoca'ya yakaşırken İzzet'in onu kovması ve Nurettin'in Reşat'a yardım eli uzatması damga vurdu. Ömer 43. bölümüyle 12 Şubat Pazartesi akşamı Star'da...

TÜRKİYE HABERLERİ