Ömer 44. bölüm fragmanı: Nereye gidiyorsan orada kal Ömer
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Tahir'in İzzet'in gerçek yüzünü görmesi ve Gamze'nin arasının bozuk olduğu Ömer'e "Nereye gidiyorsan orada kal" demesi damga vurdu. Ömer 44. bölümüyle 19 Şubat Pazartesi akşamı Star'da...
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