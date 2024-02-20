Ömer 45. bölüm fragmanı: Ayrılmak bizim için en iyisi

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze'nin Ömer'in eşyalarını toplayıp ona "Ayrılmak bizim için en iyisi" demesi ve Ömer'in bunu kabul etmesi damga vurdu. Ömer 45. bölümüyle 26 Şubat Pazartesi akşamı Star'da...

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