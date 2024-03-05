Ömer 47. bölüm fragmanı: Bir sabah seni unutacağım Gamze
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze'nin ayrılıktan etkilenmiyor gibi görünmesine öfkelenen Ömer'in "Bir sabah seni unutacağım" demesi damga vurdu. Ömer 47. bölümüyle 11 Mart Pazartesi akşamı Star'da...
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