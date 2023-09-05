Psikiyatrist trafikte dehşeti yaşadı: Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
İstabul Arnavutköy'de otomobiliyle giden psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından sıkıştırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sürücünün bir süre sonra otomobilin önünü kesip araçtan inmesini istediğini söylediği anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen psikiyatrist, sosyal medyadaki paylaşımında, "Sözlü tartışmaya bile girmeden arabada bekleyen iki kadın, bir çocuk üç insanın kendilerinin ölmesini isteyen bir adamı nasıl çaresizce izlediğini paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.
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