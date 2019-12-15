Rize'de ilginç binalara bir yenisi daha eklendi

Rize'de ilginç mimari örneklerine bir yenisi eklendi. 3 bloktan oluşan apartmanların çatılarına olası yangın durumunda kullanmak için kaçış yolu yapıldı. Binalar demir köprülerle birbirine bağlandı. Bina sakinleri şimdilerde bu köprüleri misafirliğe gidip, gelmek için kullanıyor.<br /> <br /><br />
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