Sağlık çalışanlarıyla esnafın yol verme kavgası

İstanbul Bağcılar’da bir ambulanstaki sağlık ekibiyle esnaf arasında yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle yumruklu kavga sona ermişken tekrar başladı. Olay yerine polisin gelmesiyle taraflar birbirlerinden ayrıldı. Sağlık ekibinin şikayeti üzerine iki kişi gözaltına alındı.

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