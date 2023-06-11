Sahte para veren kişiyi koşarak yakaladı
İstanbul Avcılar'da alışveriş yaptıktan sonra bakkala sahte 100 lira veren şüpheli kaçmaya çalıştı. Dükkanı işleten Mehmet Fatih Işık, şüpheliyi peşinden koşarak yakaladı. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polislere şikayetçi olmadığını söyleyen Mehmet Fatih Işık, "Aylarca iş yerimi kapatıp duruşmalara gidemem. Bu gibi olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Çoğu duyulmuyor. Allah'tan ben antremanlıyım. Hızlı koşarım, hemen yakaladım. Ekmek paramızı bunlara kaptıramam" dedi.
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