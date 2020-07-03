Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama (NTV Whatsapp hattı görüntüleri)
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. NTV Whatsapp hattına gelen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.
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NTV 03.07.2020 - 11:48| Son Güncelleme : 03.07.2020 - 11:58
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