Şanlıurfa'da aşiret düğünü kamerada: Geline bir valiz dolusu altın takıldı
Şanlıurfa'daki aşiret düğününde geline bir valiz dolusu altın takıldı, çifte verilmek üzere içinde 6 milyon lira olan bir de sandık verildi. Törende şarkıcı Ceylan ile yerel sanatçılar sahne aldı. Çiftin düğünü gece geç saatlere kadar devam etti.
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