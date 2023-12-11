Şanlıurfa'da aşiret düğünü kamerada: Geline bir valiz dolusu altın takıldı

Şanlıurfa'daki aşiret düğününde geline bir valiz dolusu altın takıldı, çifte verilmek üzere içinde 6 milyon lira olan bir de sandık verildi. Törende şarkıcı Ceylan ile yerel sanatçılar sahne aldı. Çiftin düğünü gece geç saatlere kadar devam etti.

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