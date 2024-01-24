Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu
Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın kurduğu gizli fon ile birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı dava dosyasına sanıkların cep telefonu incelemeleri ve bankanın güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu da girdi. Erzan'ın cep telefonuyla en çok yazışmayı mağdurlar arasında olan Arda Turan'la yaptığı tespit edildi. Bu konuşmaların ayrıntıları da ortaya çıktı. Erzan'ın diğer sanıklarla yaptığı yazışmalarda da dikkat çeken bölümler var.
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