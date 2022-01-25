Avcılar’dan Firüzköy’e kayak yaparak gitti

İstanbul Avcılar’da bir öğretmen karla kaplanan yollarda kayak yaparak gitti. Avcılar’dan Firüzköy’e kadar kayak takımıyla kayan Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Işık’ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler yoğun beğeni aldı. Kayak takımıyla ilerlerken etraftakilere sopasıyla selam veren Işık’a çevredekiler de kar topu attı.
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