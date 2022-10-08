Taksiciye peşin bahşiş dönemi

İstanbulluların taksi sorunu sık sık gündeme geliyor. Taksi bulmak zor olurken, kısa mesafede yolcu almayan, mesafeye göre müşteri seçen taksici sayısı da fazla. Hal böyleyken bir taksi çağırma uygulaması, taksicilere bahşiş seçeneği açtı. Müşteriler daha hizmeti almadan taksiciye bahşiş vermeyi taahhüt ediyor, taksici bahşiş veren yolcuya öncelik veriyor. Uygulamanın taksi bulmayı daha da zorlaştıracağı düşünülüyor.
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