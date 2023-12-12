Tartışan çifti ayırırken kalbinden bıçaklandı: O anlar kamerada
İstanbul Fatih'te iddiaya göre ışık şefi Mehmet İşçi, kadına zarar geleceğini düşünerek müdahale ettiği sevgililerin tartışmasında kalbinden bıçaklandı. Çift ile İşçi arasındaki tartışma güvenlik kamerası ile görüntülendi. Açılan dava çerçevesinde tek tutuklu sanık tahliye edilince duruma tepki gösteren İşçi, "Suçlunun dışarıda değil, içeride olması gerekiyor. İşe başladıktan 1 ay sonra tekrar aynı olayı gördüm, hemen oradan uzaklaştım. Artık kimseye yardım da etmek içimden gelmiyor çünkü aynı şeyle karşılaşabilirim." dedi.
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