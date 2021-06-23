TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde araçların arasında karşıya geçmeye çalışan bir genç, az kalsın TIR’ın altında kalıyordu. Gencin son anda yaptığı hamle ile TIR’dan kurtulması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 12:05

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