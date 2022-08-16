Trafikte kendisini uyaran sürücüye saldırdı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir sürücü, trafikte tartıştığı kamyonet şoförünün saldırısına uğradı. Tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü takip ederken bariyerlere çarptı. Küfür yağdırarak kamyonetten inen şoför, aracın yanına gelerek camları yumrukladı.

Haberler - DHA 16.08.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 12:20

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