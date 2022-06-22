Yangın bölgesinde hava nasıl olacak?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, bölgedeki rüzgar alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Peki rüzgar daha ne kadar etkili olacak. NTV Meteoroji Editörü Dilek Çalışkan NTV canlı yayınında yanıtladı.
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NTV Haber 22.06.2022 - 23:18| Son Güncelleme : 22.06.2022 - 23:30
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