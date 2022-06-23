Yangınla mücadele tek merkezden koordine ediliyor

Marmaris’te başlayan yangın sonrasında gözler bir kez daha Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’ne çevrildi. Merkezde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen verilerle anlık değerlendirme yapılıyor. 24 saat hizmet veren merkez Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile de koordineli olarak çalışıyor. Haber: Serkan Kaya Kamera: Timuçin İlbaylı
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