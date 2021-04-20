Yarışta atından düşen jokey, yaşam savaşı veriyor

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında 4 numaralı ‘Luminary’ isimli atından düşen jokey Samet Erkuş yaşam savaşı veriyor. Düşme sonucu kafatasında kırıklar oluşan Erkuş’un iki kez operasyon geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. 4 bin 843 yarışa çıkan Samet Erkuş, 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde etti. Bir ay önce nişanlanan Erkuş, evlilik hazırlığı yapıyordu.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 20.04.2021 - 10:09| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 10:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.