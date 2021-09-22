Yola dökülen yağda kaydılar: Şans eseri kurtuldular

Gaziantep’te bir motosiklet, yola dökülmüş yağ nedeniyle kayarak devrildi. Motosikletteki iki genç, üst üste yere düştü. Gençler, o sırada hemen arkalarından gelen otomobilden şans eseri kurtuldular. Kaza anı, gençlere teğet geçen otomobildeki kamera tarafından kaydedildi.

ntv.com.tr 22.09.2021 - 14:45 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 14:53

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