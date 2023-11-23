Zonguldak'ta batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı "Kafkametler" isimli kuru yük gemisinin telsizden son yardım çağrıları ortaya çıktı. 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alındı.
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