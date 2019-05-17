23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listeleri kullanılacak.
Oy kullanılacak sandık bilgileri ‘Nerede Oy Kullanacağım’ adresinden sorgulanabilecek.
NASIL OY KULLANACAĞIM?
Kimlik Belgenizi Unutmayın
Oy verme günü yanınıza TC. Kimlik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.
Oy Pusulanızı Alıp Kabine Geçin
Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.
Oyunuzu kullanıp zarfı kapatın
Oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.
Sandığa gidin
Oy zarfını sandığa atın
İmzanızı mutlaka atın
Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.
İSTANBUL SEÇİMİ YENİDEN