imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Nisan ayı burs ve kredileri yattı mı? Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriyle ilgili açıklama

Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Nisan ayı burs ve kredileri yattı mı? Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriyle ilgili açıklama

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sevgili gençler, nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında. " ifadelerini kullandı. 

Nisan ayı burs ve kredileri yattı mı? Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriyle ilgili açıklama - 1

ÖDEMELER SON RAKAMINA GÖRE YAPILIYOR

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Nisan ayı burs ve kredileri yattı mı? Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriyle ilgili açıklama - 2

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

23 HAZİRAN SEÇİMLERİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...