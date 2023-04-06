Nisan ayı burs ve kredileri yattı mı? Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriyle ilgili açıklama

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu.



Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sevgili gençler, nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında. " ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER SON RAKAMINA GÖRE YAPILIYOR İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma



• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama



• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,



• Öğretim kurumunun kapatılması,



• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,



• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.



BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



• Başarısız olma,



• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,



• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama



• Öğretim kurumunun kapatılması,



• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,



• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.