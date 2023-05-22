SON DAKİKA HABERİ: Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması

Son dakika haberi! ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan'ın ikinci tur kararını ittifak ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ değerlendirdi.

Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır." açıklamasında bulundu.