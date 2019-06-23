YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından bugün İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden sandık başına gitti.
Şu an itibariyle sandıkların yüzde 99,4'ü açıldı. Son sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54'ünü aldı. AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 45,1'ini aldı.
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23 Haziran Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasına karar verildi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların %48.80'ini, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise oyların %48.55'ini almıştı.
Seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İBB seçim tekrarı kararı aldı.
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım 2019 İstanbul seçimi öncesi canlı yayında karşı karşıya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilçe ilçe seçim sonuçları ntv.com.tr'den takip ediliyor.