Son dakika haberi!

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarını CHP Genel Merkezi'ndeki makamında takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez önünde otobüs üzerinden açıklama yaptı.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Teşekkür ederim. Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor ve bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. Demokrasiye inanan bütün dünya Türkiye ile ve son seçimler dolayısıyla da yine Türkiye ile gurur duyuyor. Demokrasiye inanan insanlar demokrasiden yana tavır alanlar demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle herkes ama herkes gurur duyuyor.

''DEMOKRASİ KONUSUNDA BİR ARAYA GELDİK DESTAN YAZDIK''

Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı bu darbeyi de İstanbullular giderecek diye güveniyordum ve Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük. Her şey 'Adalet Yürüyüşü' ile başladı. Adalet istedik huzur istedik. Hak hukuk ve adalet dedik. Herkese sesimizi duyurduk. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerinde aştık. Bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık. Millet İttifakı'nda yer almamakla birlikte bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Tarihin en önemli süreçlerinden birisini yaşadık. Demokrasi konusunda bir araya geldik destan yazdık.

''ARTIK HİÇBİR GÜÇ MAZBATAYI VERMEMEZLİK EDEMEZ''

Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Artık saraylarda oturup egemen olarak herkesi etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine artık saygı duymak zorundalar.

''TÜRKİYE SÜRATLE GERÇEK GÜNDEMİNE DÖNMELİ''

Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir. İşsiz sayımız 8,5 milyona yaklaştı. Bizim gücümüz demokrasilerdeki en büyük güçtür. 82 milyon demokrasi sınavını verdik. Şimdi demokrasiyi yüceltme zamanı. Birlikte Türkiye'ye sorunlarımıza sahip çıkacağız. Hiç kimsenin üzülmesini istemem. Kazanan demokrasidir, Türkiye'dir, Mustafa Kemal'in ve onun arkadaşlarıdır demokrasiyi getirmek isteyenler. Ekrem başkana hakkı ikinci kez teslim edilecek. İki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmek de her kula nasip olmaz. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz.



''YOLUMUZ UZUN AMA GÜZEL''

CHP bundan sonra artık 82 milyonun partisidir. Bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yolumuz uzun ama güzel. Kararlıyız inançlıyız herkesi kucaklıyoruz. Herkese selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. Demokrasinin önündeki bütün engelleri kaldıracağız.''

''HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU''



Kılıçdaroğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada da "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" değerlendirmesinde bulunmuştu.



EKREM İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA