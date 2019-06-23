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Sultangazi İstanbul Seçim Sonuçları açıklandı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul için seçimin tekrarlanmasına karar verildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların %48.80'ini, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise oyların %48.55'ini almıştı.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İBB seçim tekrarı kararı aldı.

Seçim 2019'da AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi dışında 17 bağımsız aday yarıştı.



Seçimde AK Parti'li Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

23 Haziran'da yapılan yenileme seçimlerinde yer alan bağımsız adaylar ise şöyle:



"Dursun Ali Bacıoğlu, Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Muhammet Ali Canca, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Hasan Atasoy Torun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu."

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