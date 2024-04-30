Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin 2024 Yılında Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçları açıklandı

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına, Millî Eğitim Bakanlığının "https://www.meb.gov.tr/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin 2024 Yılında Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı. Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü sonuçlara ilişkin adayları bilgilendirdi.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı 15 - 19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin 2024 Yılında Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçları açıklandı - 1

Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin 2024 Yılında Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınav Sonuç Bilgileri T.C kimlik no, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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