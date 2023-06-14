110 milyon kişi zorla yerinden edildi!

Ülkelerindeki zor koşulları geride bırakarak daha iyi bir yaşama kavuşma umuduyla yola çıkanların ya da çatışma ve baskı nedeniyle zorla yerlerinden edilenlerin sayısı dünya genelinde artıyor.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Zorla Yerinden Edilmede Küresel Eğilimler 2022” başlıklı raporunu açıkladı.



Buna göre 2022 yılı sonu itibarıyla çatışma, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısı 110 milyona ulaştı.



Bunun 62,5 milyonu ülke içinde yerinden edilenleri; 35,3 milyonu da mültecileri kapsıyor.



Rapora göre düşük ve orta gelirli ülkeler, dünya genelindeki mültecilerin ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyanların yüzde 76'sına ev sahipliği yapıyor.



En az gelişmiş ülkeler zorla yerinden edilenlerin yüzde 20'sine sığınma sağlıyor. Yaklaşık yüzde 70'iyse komşu ülkelerde yaşıyor.



Raporda Türkiye'nin de yaklaşık 3,8 milyonla dünya genelinde en fazla sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olduğu bilgisi yer aldı.



Türkiye'yi 3,4 milyon ile İran, 2,5 milyon ile Kolombiya ve 2,1 milyon ile Almanya takip etti.



Raporda, dünya nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan çocukların, zorla yerinden edilenlerin yüzde 40'ını temsil ettiği de belirtildi.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği,,korumaya ihtiyaç duyanların yüzde 52'sinin Suriye, Ukrayna ve Afganistan'dan geldiğini belirtiyor.



Dünya genelindeki toplam mülteci sayısının yüzde 35 artışla 2022'nin sonunda 34,6 milyona ulaştığı da bildirildi.



Bu artışın büyük ölçüde ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalı mülteciler ile İran ve Pakistan'daki Afganların sayısından kaynaklandığı vurgulandı.



BM, kalıcı çözümler için parlak bir tablonun olmadığı uyarısı yapıyor.