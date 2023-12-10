Dinozorun son akşam yemeği: 75 milyon yaşında

Yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılan yeni dinozor fosilinin mide boşluğunda yediği son öğün bulundu. Dinozorların sindirim sistemi ve tüketim alışkanlıklarına dair somut kanıtları fosiller üzerinde gözlemlemek çok zor. Yeni keşif ile bir tiranozorun mide içeriği ilk kez ortaya çıkarıldı.



Calgary Üniversitesi paleontologlarından Darla Zelenitsky, dinozor fosilinin midesindekilerle beraber keşfedilmiş olmasının özellikle heyecan verici olduğunu vurguladı.

''FİLMLERDE GÖRDÜĞÜMÜZ İKONİK YIRTICILAR''



Yaptığı açıklamada Zelenitsky türün özelliklerden bahsederek, "Tyrannosaurlar, Geç Kretase döneminde Alberta ve Kuzey Amerika'da dolaşan büyük yırtıcı türlerdir. Bunlar hepimizin filmlerde, kitaplarda ve müzelerde gördüğümüz ikonik yırtıcılardı. İki ayak üzerinde yürüyorlardı ve çok kısa kolları vardı." ifadelerini kullandı.



2 YAVRU DİNOZORUN ARKA BACAKLARINI YEMİŞ

Dinozorun 5 ila 7 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Zelenitsky yaratığın tükettiği şeyler konusunda seçici olduğunu belirterek, ''Dinozorun son öğünü küçük kuş benzeri dinozorlar olan Citipes'ti. Tiranozor bu avladığı küçük dinozorların sadece arka bacaklarını yemiş. Mide boşluğunda bu avcılara dair başka iskelet kalıntısı yok. Sadece arka ayaklar.'' ifadelerini kullanan Zelenitsky, '' Farklı zamanlarda öldürdüğü Citipes'lerin arka ayaklarını koparıp yemiş ve leşlerini bırakmış olmalı. Bu gencin bagetlere karşı iştahı varmış.'' dedi.

Araştırmacılar, iki yavru dinozorun da Citipes Elegans adı verilen türe ait olduğunu ve tiranozor onları avladığında 1 yaşından küçük olduklarını belirledi.

Tiranozorun mide içeriğinin korunduğu kesin değildi. Daha sonra Alberta'daki Royal Tyrrell Müzesi'nin bir personeli, laboratuvarda fosili hazırlarken küçük çıkıntılı kemikleri fark etti ve daha yakından bakmak için göğüs kafesindeki bir kayayı çıkardı.



Paleontologlar, fosilleşmiş kemiklerden alınan ince dilimleri analiz ederek hem yırtıcı hayvanın hem de avının yaşını belirleyebildi.



Dinozorun kemikleri üzerinde yapılan araştırmaya dair, “Bir ağacın halkaları gibi büyüme izleri var.'' diyen Zelenitsky, "Ve esas olarak bunlara, kemiğin yapısına bakarak bir dinozorun kaç yaşında olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

YAŞ FAKTÖRÜ BESLENME ŞEKLİNİ ETKİLİYOR



Bu yeni keşif ile genç tiranozorların, tamamen gelişmiş yetişkinlerden farklı diyetlere sahip olduğu hipotezi desteklendi.

Genç tiranozorun mide boşluğunun içeriği, yaşamın bu aşamasında yavruların hızlı, küçük avlar avladıklarını ortaya çıkardı. Zelenitsky, bunun büyük olasılıkla yırtıcı hayvanın vücudunun henüz daha büyük bir av için uygun olmamasından kaynaklandığını söyledi.



