AB baskısı Polonya’da LGBTİ+ karşıtlığından geri adım attırdı

Polonya'nın güneyinde yer alan Swietokrzyskie bölgesel yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) mali baskılarının ardından, idaresi altındaki alan için tanımladığı "LGBTİ İdeolojisinden Arındırılmış Bölge" statüsünü kaldırdı. Swietokrzyskie yerel meclisindeki özel oturumun ardından yapılan oylama ile söz konusu tanımlamadan vazgeçilmesi karara bağlandı.



Polonya'nın özellikle Katolizm'in toplumda katı bir biçimde uygulandığı güney ve güneydoğu bölgelerinde yer alan yaklaşık 100 kadar kent, kasaba ve köy kendini "LGBTİ İdeolojisinden Arındırılmış Bölge" olarak tanımlıyor.

Bu nedenle geçen Temmuz ayında AB tarafından Varşova'ya karşı Sözleşme İhlal Davası açılmış; AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili açıklamasında, "İster kimi sevdikleriyle ilgili olsun, ister yaşlarıyla, ister siyasi görüşleri ya da inançlarıyla; Avrupa toplumumuzun bazı kesimlerinin damgalanmasına asla izin vermeyecek" demişti.



BRÜKSEL'İN MALİ YAPTIRIMLARI

Açılan söz konusu davaya ek olarak AB ayrıca, Polonya'nın beş bölgesel yönetimini Koronavirüs kurtarma fonu görüşmelerinden çıkarmış, bunun üzerine daha önce kendi idari bölgesini, "LGBTİ İdeolojisinden Arındırılmış Bölge" olarak ilan eden Krakow, geçen Pazartesi günü bu kararından vazgeçtiğini duyurmuştu.



Polonya'da iktidarda olan milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), izlediği siyasetle uzun süredir faal bir biçimde "LGBTİ İdeolojisi" olarak adlandırdığı LGBTİ+ birey ve toplumu lehine olan uygulamalara karşı çıkıyor. Katolik Hristiyanlığın çok yaygın ve yer yer çok katı yaşandığı ülkeyi yöeten PiS, LGBTİ+ yaşamın geleneksel aile modeline uymadığını savunuyor.