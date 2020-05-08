ABD, 60'tan fazla Çin firmasından maske ithalatını durdurdu

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Çin'deki 60'tan fazla firmadan kalite standartlarını karşılayamadıkları için N95 maske ithalatını durdurdu.



Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'nin Çin'deki firmalardan satın aldığı N95 maskeleri, filtre ve kalite standartlarını karşılamadı.



Bunun üzerine ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Çin'deki 60'tan fazla firmaya verilen N95 maske ihracatı onayını geri çekti.



Maskelerin düşük kaliteli olduğunu belirten federal yetkililer, Çin'den maske satın alınabilecek firma sayısını 14'e indirdi.

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